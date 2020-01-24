Російський голова Володимир Путін не відмовився від надії на відродження СРСР

Але він ніколи не очікував, що отримає в Україні відсіч і не зможе завоювати контроль над усіма східними і південними областями нашої країни.

Як передає Politeka.net, таку думку висловила відома українська журналістка Яніна Соколова під час вчорашньої онлайн-зустрічі з фанатами (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Чому з Україною так все зараз відбувається? Ми показали йому зуби. Я переконана, що в команді Путіна, в його стратегіях відсутній план того, що територія України, яка могла бути захоплена, не буде приєднана (я про Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Одесу)», – пояснила телеведуча.

За її словами, Володимир Путін думав, що вони легким помахом автоматів Калашникова і танками всю цю територію собі заберуть.

«І буде у них така чудова частина разом з Кримом, завдяки якій Путін вважає, що він увійде в історію», – наголосила Яніна Соколова.

Тим не менш, Яніна Соколова підкреслила, що цей план зрештою пішов зовсім за іншим сценарієм, тому зараз Володимиру Путіну доведеться утримувати свої помилки, якими є терористичні «Л/ДНР».

Також раніше повідомлялося, що після завершення активної фази війни на Донбасі Володимир Путін візьметься за південні регіони України.

Такий прогноз озвучив дипломат і екс-глава МЗС України Павло Клімкін. За словами колишнього міністра закордонних справ, все почнеться з дестабілізації, слідом за нею можливі військові і гібридні кошти.

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