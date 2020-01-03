Роман Цимбалюк потролив Російську Федерацію за образи в бік України

Контракт на транзит російського газу Україна підписала терміном на 5 років. Тепер Російська Федерація повинна перерахувати Україні більше 7 мільярдів доларів.

Незважаючи на підписаний контракт, сторони поки не знайшли компроміс, а в Росії навіть не упустили можливості образити Україну, назвавши її "пішаком" США. Адже РФ сіла за стіл переговорів з Україною лише після того, як Вашингтон створив вбивчі санкції проти "Північного потоку-2".

Цю інформацію прокоментував український журналіст Роман Цимбалюк в Ехо Москви зазначивши, що якщо пропагандисти так сильно бажають називати Україну "пішаком" США, то нехай це роблять. Але за кожну таку заяву журналіст запропонував їм виплачувати 7 мільярдів доларів.

Цимбалюк вказав пропагандистам на те, що зовсім нерозумно вважати Україну країною, якою керує США. Просто в питанні "Північного потоку-2" у Києва і Вашингтона збіглися інтереси, а українська влада вміло скористалася новими санкціями США.

Журналіст зазначив, що Російська Федерація навіть може називати українців "американськими сателітами", але в цьому випадку їм доведеться платити більше - 10 мільярдів доларів.

Цимбалюк стверджує, що якщо говорити відверто Україна була б зацікавлена, щоб американці набагато більше були присутні в Україні.

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