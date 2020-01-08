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Дональд Трамп звернувся до американців з терміновим посланням на тлі нарастаючого конфлікту США з Іраном

Увечері в середу, 8 грудня, президент Сполучених Штатів виступив із зверненням з приводу атаки Ірану на американські військові бази в Іраку. У своєму виступі Трамп підкреслив, що в результаті удару по базах ніхто не постраждав.

Він також заявив, що не буде прагнути до ескалації конфлікту з Іраном, але продовжить кампанію максимального тиску.

«Поки я президент США, Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю», - заявив Трамп.

Він також пообіцяв негайно ввести нові санкції проти Тегерана.

«США негайно введе нові "потужні санкції" щодо Ірану… Іран повинен відмовитися від амбіцій щодо створення ядерної зброї», - підкреслив президент США.

Трамп також підкреслив, що США мають найкращу зброю, однак не хочуть її використовувати. Тим самим президент США м'яко натякнув Тегерану на те, що пора збавляти оберти конфлікту.

Крім того, Трамп закликав НАТО звернути увагу на ситуацію на Близькому Сході, а Росію, Великобританію, Францію, Китай і Німеччину – відмовитися від ядерної угоди з Тегераном.

Варто відзначити, що президент США не анонсував ніяких військових дій в адресу Ірану. Більше того, він дав зрозуміти, що його влаштує мир з близькосхідною країною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що американські військові бази в Іраку зазнали ракетній атаці.

Про факт атаки повідомили державні ЗМІ Ірану. Пізніше її підтвердив американський чиновник.

За попередньою інформацією, мінімум 10 ракет було запущено по військовій базі Ейн-аль-Асад в Іраку (в 30 км на північ від Багдада), де розташовуються солдати США. Американський президент Дональд Трамп відвідував цю частину в 2018 році.

Тегеран заявив про "повному руйнуванні" об'єкта в результаті атаки. У США про наслідки атаки поки не повідомляють.

Удар стався всього через декілька годин після того, як було завдано удару з повітря по базах США ополчення в Західному Іраку і Сирії.

Пізніше в Ірані повідомили про другу хвилю ракетного удару по базах США.

Нагадаємо, Іран пішов в атаку на США, випущені ракети.

Як повідомляла Politeka, конфлікт між США і Іраном: "це добре спланований...", несподівані деталі.

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