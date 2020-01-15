Президент РФ Володимир Путін придумав, як зробити так, щоб залишитися у владі навіть після закінчення свого президентського терміну

Як повідомляє Politeka.net, такі висновки зробив Телеграм-канал aavst, зазначивши, що єдине ослаблення в нових поправках до Конституції РФ - це розділ про те, що прем'єром Путін таки не буде.

Так, президент Росії Володимир Путін під час сьогоднішнього звернення до Федеральних зборів запропонував внести в основний закон Російської Федерації кілька поправок, які можуть допомогти йому "правити вічно".

Запропоновані Путіним поправки стосуються посилення ролі Федеральних зборів у формуванні уряду, заборони всім особам, що займають високі посади в органах управління на федеральному рівні, мати іноземне громадянство або дозвіл на проживання в інших країнах.

"Пропоную довірити Держдумі не просто узгодження, а затвердження кандидатури голови уряду РФ, а потім, за його поданням, всіх федеральних міністрів. Президент не має права відхилити кандидатури відповідних посадових осіб", – зазначив Путін у своєму виступі.

З почутого можна зробити висновок про те, що для Володимира Путіна після закінчення нинішнього терміну повноважень рівновеликою можуть бути посада голови Держдуми. До всього іншого, з урахуванням конституційних змін він може очолити Держраду.