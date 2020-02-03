Глава Офісу президента Андрій Богдан розійшовся з дівчиною

Про це повідомили джерела видання «Страна». Після Нового року багато хто помічав пригнічений настрій у глави Офісу, пояснюючи це політичними проблемами. Але, як з'ясувалося, справа у коханні.

«Він був у якійсь апатії, працював абияк, йшов з Офісу в години два-три дня. Виглядав дуже сумним. Став уникати відвідування публічних заходів», - цитують журналісти знайомого Богдана.

Як стало відомо, Анастасія Слична, з якою Богдан довгий час зустрічався, з'їхала від політика. У грудні вони разом відпочивали за кордоном, але після повернення в Україну їх відносини зіпсувалися. Зараз Настя перебуває в Італії.

«Анастасія поїхала з його будинку в Кончі-Заспі. Їх відносини на паузі. Через це Андрій деякий час був у пригніченому стані. Але зараз уже відійшов і знову включився в роботу», - розповіли джерела.

Анастасія Слична - співвласниця бренду купальників і нижньої білизни La Мага і співзасновниця інтернет-магазину дизайнерської біжутерії Jewellery BAZAR. Також дівчина була кінопродюсером компанії Wise Vision. Вона почала зустрічатися з Богданом в 2018 році, ще до того, як він пішов у політику. Як розповідала дівчина, він прийшов до неї на день народження. Так і зав'язалися стосунки.

Пара не приховувала своїх відносин, з'являючись разом на багатьох заходах і вечірках. Слична зізнавалася в інтерв'ю журналістам, що її життя сильно не змінилося після того, як Богдан став частиною команди Володимира Зеленського. Єдине, що вона стала фільтрувати фотографії, які публікує в соціальних мережах.

До речі, 43-річний Андрій Богдан вже був одружений. У нього є четверо дітей.

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