Скандал з озброєним охоронцем, який засвітився у президії Верховної Ради, отримав продовження

Як передає Politeka.net, на гучні звинувачення відреагувало Управління державної охорони.

Відповідну заяву було оприлюднено прес-службою відомства в Facebook.

В УДО заперечують, що охоронець мав при собі вогнепальну зброю у залі Верховної Ради.

"Користувачі соціальних мереж зробили припущення, що сьогодні (6 лютого) у Верховній Раді України під піджаком військовослужбовця Управління державної охорони було приховано вогнепальну зброю. Насправді до його поясу прикріплені радіостанція та передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також у Facebook були опубліковані знімки охоронця і того, що саме було у нього під піджаком.

"Так і взагалі навіщо виправдовуватися? Чи вже співробітникам держ охорони заборонено носити табельну зброю на об'єктах, які знаходяться під їх охороною?", "Я бачив цю людину з 3х метрів, не було ніякого турнікета!", "Те, що у нього під піджаком, передбачене Законом України!" "А що це чудо робить в сесійній залі?" - відреагували на публікацію українці в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в соціальних мережах спалахнув гучний скандал. Зокрема, нардеп Максим Саврасов опублікував у своєму Facebook фото з президії Верховної Ради, на якому видно збройного людини.

Охоронець перебував там під час бійки між депутатами від "Батьківщини" та "Слуги народу", але в конфлікт він не втручався.

На скандал відреагувало і керівництво українського Парламенту. Зокрема, віце-спікер Ради Руслан Стефанчук доручив Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з'ясувати ситуацію щодо перебування збройного людини в сесійній залі 6 лютого.

Нагадаємо, у Раді пролилася перша кров, кадри облетіли мережу: "Тимошенко на очах у Юзика...".

Як повідомляла Politeka, Тимошенко захопила місце Разумкова в Раді, йдуть жорсткі сутички.

Також Politeka писала, що розлючені українці штурмують Раду, терміново стягнуті бійці Нацгвардії.