"Я дуже підтримував кандидата Зеленського, і дуже якось змінився до президента Зеленського..."

Андрій Пальчевський пояснив, чому впав рейтинг президента Володимира Зеленського

Про це він заявив в ефірі програми «Народ проти». (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

«Результати наших, я їх називаю «фальшивомонетники медіаефіру», це ті, хто рейтинги придумує… Вони, розумієте, вони, як астрологи проплачені роблять рейтинг на користь того чи іншого», - сказав він.

Пальчевський вважає, що нещодавно оприлюднені рейтинги президента не відповідають дійсності.

«Як незручно вийшло. Незручно вийшло з тим, що рейтинги президента Володимира Зеленського, якого, якщо ви не знаєте, я дуже підтримував кандидата Зеленського, і дуже якось змінився до президента Зеленського. Бо якось так сталося, що збіги між програмою кандидата Зеленського, і президента Зеленського… Точніше, між головними точками цієї програми так і не з'явилися», - зазначив він.

Журналіст додав, що невиконані обіцянки можуть зіграти злий жарт з тими, хто їх давав

«Це неважливо при кому це все почалося. Головне – хто більше всіх обіцяв це виправити. Він відповість за всіх, як це завжди буває. Це закон життя», - заявив Пальчевський.

Як повідомлялося, рейтинг президента Володимира Зеленського поступово падає, парламенту та уряду українці вже не вірять.

Центр Разумкова провів опитування українців і дізнався, наскільки українці довіряють владі України. Володимиру Зеленському в лютому довіряли 51,5% громадян. Найвищим рейтинг президента був у вересні - тоді йому вірили 79%. Не вірили 13,5%. Не вірять вже в лютому 41%.

Верховній раді у вересні минулого року довіряли 57%, а 25% не довіряли. Зараз цей показник становить 28% і 65% відповідно.

Уряду у вересні довіряли 57% українців, а не вірили - 22%. У лютому 28% тільки довіряють, а 64,5% немає.

Нагадаємо, Пальчевський зробив зауваження Зеленському: «при всій любові до конкретного олігарха, треба ж…».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський викрив Зеленського і Ко: "Трюк обернувся ганьбою".

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів про особливості Зеленського: «він ніколи не кидає негідників».