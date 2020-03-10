Андрій Богдан здивував багатьох, вперше показавши свою декларацію

З тим, що ж знаходиться у власності у колишнього голови Офісу президента, українці змогли ознайомитися вже після його звільнення. Богдан вирішив повернутися до роботи адвоката і оприлюднив свою декларацію. Як повідомляють «Українські Новини» в ній вказуються дані за період безпосередньо перед звільненням колишнього голови ОП – 1 січня 2020 – 11 лютого 2020.

Так, за півтора місяці цього року дохід Богдана склав 83,1 тис гривень. З них 63 130 гривень він заробив в Офісі президента. Ще 20 тисяч – дохід від надання в оренду майна.

Також Богдан задекларував готівкові заощадження на 722 тис. доларів і 238 тис. євро. На банківських рахунках у адвоката зберігається 676 тис. доларів (647 тис. у Креді агріколь банку, 29 тис. в Приватбанку), 502 тис. євро (399 тис. у словацькому Tatra Bank AS, 53,5 тис. в латвійському Приватбанку, 40 тис. в Приватбанку) і 10,6 млн гривень (10,4 млн в Приватбанку, 0,2 млн у Креді агріколь банку).

У минулому році Богдан купив три автомобілі: Mercedes-Benz GLS-350 за 2,9 мільйона гривень, Tesla Model X за 750 тисяч гривень і Mercedes-Benz GL500 за 250 тисяч. Крім того, він є власником машин Tesla S85 і Mercedes-Benz Vito 116 CDI.

У Богдана також виявилася квартира в Словаччині, дві квартири в Києві, земельна ділянка в Києві, три ділянки в Козині Київської області, чотири ділянки в Забуян'ї Київської області, по ділянці в Малій Волосянці і Гвоздове Львівської області. Богдан також вклав гроші в будівництво 10 квартир в Києві.

З декларації стало зрозуміло, що колишній голова ОП вибирає годинники марок Breitling SA і Ulysse Nardin. Їх вартість не вказується, але за умовами декларування перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (210,2 тисяч гривень).

У Богдана є чотири дочки: Вікторія, Дар'я, Катерина і Софія. Вони володіють правами на користування його будинком в Козині площею 561 квадратний метр, квартирою в Києві на 185 квадратних метрів. Також дівчини володіють квартирою в Києві і будинком в Софіївській Борщагівці.

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