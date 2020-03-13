Українців просять переконати своїх літніх родичів не виходити на вулицю без крайньої необхідності

Таку заяву зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Politeka.net. Він підкреслив, що літні люди знаходяться в зоні підвищеного ризику, тому їм потрібно уникати скупчення людей.

Звернення МОЗ пов'язане з першою смертю від коронавіруса в Україні. Як відомо, у п'ятницю, 13 березня, померла 71-річна жінка, яка заразилася коронавірусом в Польщі, але ознаки захворювання стали проявлятися по прибуттю додому, в Житомирську область.

Ляшко закликав українців переконати своїх бабусь і дідусів не виходити на вулицю, не контактувати з людьми.

Раніше ми писали, що РНБО закрив український кордон для іноземців строком на два тижні. При цьому прикордонна служба продовжить пускати громадян України, які повернуться додому з інших країн. За даними МВС, на короткий термін за кордон виїхало близько 43 тисяч українців. Заборону на виїзд за кордон вводити не стали, але українців переконливо просять утриматися від поїздок.

Тим часом у Харківській області відкрили кримінальну справу проти мерії, яка відмовилася вводити карантин в той день, коли була постанова Кабміну. Як відомо, місцева влада вирішила, що освітні установи продовжать працювати незважаючи на вказівки уряду і дозволили дітям відвідувати школи та дитячі садки у четвер, 12 березня.

Станом на 13 березня, в Україні зафіксовано три випадки коронавіруса, один із них-смертельний. Ще два хворих знаходиться у Чернівецькій області. Обидва випадки пов'язують з Італією, в якій зараз бушує коронавірус.

Нагадаємо, що названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус: адреси.

Раніше Politeka писала, що Пальчевський терміново звернувся до українців: перша смерть від коронавіруса в Україні.

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