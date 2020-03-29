Володимир Зеленський висунув вимогу про обов'язкову наявність медичних масок в аптеках України

Інформація про це з'явилася на офіційному сайті президента України.

29 березня минуло онлайн-засідання представників Кабміну і головних державних відомств, відповідальних за заходи щодо запобігання розповсюдження коронавирусной інфекції COVID-19.

«Вже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників величезні черги за речами, необхідними для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати закупівлі тижнями. Наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків", – повідомив президент.

Крім того, Зеленський зазначив важливість термінового забезпечення українців медичними масками.

"В кожній аптеці повинні бути маски. І не за завищеними у десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Повинні бути захищені нацгвардейцы і обов'язково – наші військові", – заявив нардепам Зеленський.

Українці пишуть в мережі, що думають з цього приводу.

«Уряд України примушує закриватися українські підприємства з виробництва респіраторів», «тупнув Ніжкою... головне, щоб виглядало грізно, Вова!», «А шо мама Рима з Оленкою цілодобово строчать на швейних машинках і шиють маски? У Києві в аптеках масок НЕМАЄ. Може Радуцький з сімейкою нашил ночами?», «Є Є у кіосках київхлібу по 70 грн.», «Так нехай завезе ті маски, потреба України – всього 240 млн. масок в день», «Маски повинні бути у кожній аптеці і не за завищеними у десятки разів цінами - Зеленський на засіданні Кабміну. І маски відразу з'явилися в аптеках... Ага, біжіть беріть... А вже йде другий тиждень карантину. Але масок як не було в аптеках, так і не буде.», – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

За інформацією МОЗ України, станом на 10 годину 29 березня, в нашій країні зафіксовано 418 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.

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Як повідомляла Politeka, вірусолог назвала препарати, які можуть протистояти хворобі: "Деактивує коронавірус".

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