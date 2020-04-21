21 квітня виповнюється рік відтоді, як народ вибрав президентом Володимира Зеленского

На дебатах на стадіоні між двома кандидатами, які передували другому туру виборів, Зеленський заявив Порошенку, що він – його «вирок», а програш п'ятого президента тільки підтвердив це.

Проте причиною перемоги було не те, що Зеленський претендував на роль лідера нації, а в тому, що Порошенко не виконав обіцянок, загруз у брехні, а його оточення – в корупції.

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього, кандидат політичних наук Віктор Андрусів.

За словами автора, під час знайомства з Зеленським він поцікавився у нього, які головні принципи для нього є основними, і почув у відповідь два слова: чесність і справедливість. Це в подальшій роботі і намагався декларувати шостий президент України, однак ряд помилок, допущених главою держави, звели все нанівець:

«Навколо вас виріс такий ліс брехні, що жодна порядна чи професійна людина не може пробитися. Інтриги, обман, шахрайство – все це частина вашого оточення. Ваш колишній прем'єр з колишнім главою ОП проводили наради, як вас кинути, про що випадково дізналася вся країна… Замість професіоналів і державників ви призначаєте друзів, знайомих і, це повний шок, людей з оточення Порошенка… При вас адвокат Януковича призначений у ДБР… Замість полегшень для бізнесу ви приймаєте вбивчі закони… Ви говорите про зменшення топ-зарплат і премій, і їх ще й безсовісно збільшують… За рік вашого президентства не був покараний жоден топ-корупціонер…».

Причина цього, на думку Андрусіва, в тому, що у Зеленського немає реальної влади.

«Вашу владу розтягує ваше оточення, яке думає лише про себе. Влада це не посада і не кабінет. Влада - це вплив на процеси… У вас немає впливу на процеси в країні», – пояснює автор.

За цей рік «система» зрозуміла, що главу держави можна обдурити й «укатати», й активно займається цим, виставляючи справжні ідеї та бачення президента на посміховисько.

Щоб виправити ситуацію, президенту необхідно переглянути кадрову політику, створивши сильну політичну партію, яка могла б стати джерелом професіоналів. Також Андрусів рекомендує Зеленському не брати державні інститути під контроль, а призначати керувати ними людей з планами і програмами дій.

Крім того, главі держави необхідно черпати інформацію з різних джерел, аналізувати її, а також не довіряти нікому на слово.

І найголовніше – президенту потрібна довгострокова стратегія.

«Це документ не про те, як усе повинно бути, а в першу чергу про те, від чого не можна відступати. У прагненні швидких перемог ви втратили свої базові цілі. Стратегія - це те, від чого не можна відступати. Довгострокова стратегія - упорядкувати хаос, влаштований у державному управлінні гонитвою за швидкими перемогами, які виявилися дешевим популізмом», – пояснив Андрусів.

Він підкреслив, що Зеленський отримав такий кредит довіри виборців, якого до нього не вдавалося отримати нікому. Однак і розплата за цей кредит також буде найбільшою.

«Тому вирок, який чекає вас - це втрачений шанс. Ви ризикуєте стати найбільшим втраченим шансом в нашій історії», – не виключає політолог.

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