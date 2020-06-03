Володимир Зеленський планує «втечу» з Києва на свята

Як стало відомо, президент планує на ці вихідні поїхати відпочити на Азовському морі. Про це повідомляє мелітопольське видання MV.org.ua. За даними журналістів, на Трійцю президент приїде на Бирючий острів під Мелітополем. Там уже готуються до приїзду голови держави.

Бирючий острів входить до складу Азово-Сиваського національного природного парку в Херсонській області. На ньому розташована так звана «президентська дача» - резиденція, побудована ще в «хрущовські часи». Поряд з нею стоїть резиденція, побудована під час прем'єрства Павла Лазоренка. У свій час на Бирючому острові відпочивали Леонід Кучма, родина Януковичів а, за деякими свідченнями, в останні роки туди навідувався і Петро Порошенко.

Зараз стало відомо, що туди планує «втекти» на вихідні і нинішній президент, Зеленському вже "готують вертоліт".

«Приводять у порядок "президентську дачу", облаштовують вертолітний майданчик», - повідомляють ЗМІ.

Бирючий острів з 2015 року відкритий для туристів. Він являє собою піщану косу в Азовському морі неподалік від Генічеська. Довжина острова складає 24 км, а ширина – близько 5 км. На острові склалася унікальна екосистема. Там живуть олені, лані, рідкісні туркменські кулани, зайці та фазани.

Раніше ми писали, що Зеленський поскаржився на відтік молодих спеціалістів з України. Про це він заявив під час зустрічі з керівників українських вузів.

За його словами, сьогодні в Україні існує кадровий голод і цю проблему необхідно вирішувати з допомогою вищої освіти.

"Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод в країні так і залишиться. Цю проблему держава має вирішувати спільно з вищою освітою", - заявив розлючений Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

Як повідомляла Politeka, українці тікають з країни, Зеленський в гніві заговорив про витрачені гроші.

Також Politeka писала, що Зеленський з мільйонними доходами похвалив зубожілих українців.