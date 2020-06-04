35-річна дочка українського олігарха Ігоря Коломойського Анжеліка народила двійню

Радісна подія в родині 57-річного політика відбулося 2 червня. Про це повідомив член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Ігор Палиця в ефірі програми "Hard c Влащенко", передає Politeka.net. Відео опубліковане на YouTube.

Палиця зазначив, що вже встиг з Коломойським відсвяткувати у себе в офісі народження хлопчиків.

"Вчора бачився (з Коломойським, - ред.) У нього народилися онуки вчора, ми його вітали. Двох онуків дочка народила! Двійню", - заявив нардеп.

З'явилася інформація, що батьком дітей став новий коханий Анжеліки Коломойської, з яким вона проживає у цивільному шлюбі. Пологи пройшли в Женеві.

Останнім часом в українському політикумі "бебі-бум". 16 травня спадкоємець народився у 47-річного лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка. Політик розповідав, що його 49-річна дружина Росіта спочатку не хотіла повідомляти про цю подію.

"Народився син! Дякую Богові і дружині за велике щастя на світі! Спасибі нашим кращим медпрацівникам пологового будинку", - поділився Ляшко в соцмережі Фейсбук.

Раніше ми повідомляли, український бізнесмен і політичний діяч Геннадій Корбан пролив світло на справжні відносини між Коломойським і президентом Володимиром Зеленським.

«Це дещо інші взаємини. Це конфлікт – не конфлікт. Він (Ігор Коломойський, - ред.) буде незадоволений, буде лаятися, а вони (оточення Зеленського, - ред.) будуть робити вигляд, що не чують. Це якась гра», - заявив Корбан.

Політик переконаний, що на початку передвиборчої кампанії Зеленського були якісь домовленості, і сьогодні ці домовленості неможливо виконати.

"Саме тому не буде такого конфлікту як з Петром Порошенком. Так як у Порошенка і Коломойського була справжня війна", - уточнив Корбан.

Нагадаємо, що Зеленський поставив крапку в суперечці з Коломойським, стала відома доля Приватбанку: «У найближчі дні…»

Як повідомляла Politeka, Зеленський пройшов перше випробування на посаді президента: "По-пацанськи".

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