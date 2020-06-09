Стало відомо, хто представлятиме ОРДЛО від України на засіданні політичної підгрупи в Тристоронньої контактної групи

Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на джерела в МЗС України.

зокрема, Луганську область будуть представляти керівник Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Донецьку область представлятимуть відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський.

Денис Казанський

«Сергій Гармаш і Денис Казанський – це достойні люди, я їх особисто знаю», - зазначив шеф-редактор «Хвилі» Юрій Романенко.

Також він додав, що «після початку війни на Донбасі Казанський і Гармаш перебралися в Київ і дуже добре розбираються в ситуації в регіоні».

Нагадаємо, раніше глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори щодо врегулювання війни на сході України повинні бути залучені визнані представники громадянського суспільства Донбасу, не причетні до військових дій.

Він заявляв, що влада України планує запрошувати на засідання Тристоронньої контактної групи переселенців з Донбасу, щоб припинити "монополію, яка існувала 6 років, коли там сиділи тільки представники "ЛНР" і "ДНР".

Засідання Контактної та робочих груп по врегулюванню конфлікту на Донбасі пройдуть 9 і 10 червня у форматі відеоконференцій.

У вівторок, 9 червня, відбудуться відеоконференції профільних груп (з політичних питань, з питань безпеки, з економічних питань та з гуманітарних питань).

У середу, 10 червня, повинна пройти відеоконференція Контактної групи.

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