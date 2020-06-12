Стало відомо, як тепер буде працювати президент Володимир Зеленський після позитивного тесту першої леді на китайський вірус

Про це інформує прес-служба Офісу президента України в Telegram, передає Politeka.net.

Згідно з повідомленням, Володимир Зеленський змушений перейти на особливий режим роботи після того, як у його дружини Олени був виявлений уханьський вірус.

"Ситуації самоізоляції і карантину у Конституції України передбачені не були. Саме тому прийнятий спеціальний протокол режиму роботи президента, відповідний як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", – підкреслили в прес-службі і додали, що тест у глави держави на вірус виявився негативним.

Серед нових правил роботи президента:

щоденні тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди;

обмежене коло фізичної спілкування;

проведення нарад виключно в онлайн-режимі.

Крім того, очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави, на найближчі дні розкладу президента Володимира Зеленського виключаються. Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України.

"Коло осіб, з якими Президент спілкується особисто, звужується до охорони і найближчих помічників. Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребує негайного реагування з боку Глави держави його конституційних повноважень", - резюмували в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні Олена Зеленська заявила, що у неї підтвердився китайський вірус.

При цьому додала, що звістка її дуже здивувала, адже вся їхня сім'я дотримується необхідних правил.

Також дружина Зеленського розповів, що відчуває себе добре, але змушена перебувати на амбулаторному лікуванні в ізоляції від рідних.

Нагадаємо, Олена Зеленська потрапила в скандал з лікарем, президент не стримався: "У першій леді повинні бути...".

Як повідомляла Politeka, Зеленський радикально висловився після скандалу першої леді з лікарем.

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