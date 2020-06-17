Відомий український громадський діяч Андрій Пальчевський заявив, що нинішня влада навряд чи зможе виконати дані людям обіцянки

Про це він заявив в ефірі телепередачі «Пульс» на «112 каналі». Під час розмови ведуча запитала у Пальчевського, чи буде в Україні повернуто первісний сенс словам, коли боротьба з корупцією означала реальну боротьбу, а не те, що ми бачимо зараз. І чи є шанс, що передвиборчі гасла Володимира Зеленського будуть реальними.

«Володимир Зеленський, який всю кар'єру побудував на тому, що йому було дозволено все. Він був богом на сцені, якому було дозволено все. У нього була така можливість. Цей чоловік використовував сатиру в боротьбі. І для більшості це виглядає так, ніби він звів рахунки, розчистив собі галявину і акуратно зайняв місце на престолі», - заявив громадський діяч.

На думку Пальчевського, ми не побачимо реалізації даних обіцянок при цій владі.

«Я впевнений, що при правлінні сьогоднішньої влади ніякої зміни і повернення первинних сенсів не буде. Це абсолютно очевидно. Рік - це не те що багато, це колосальний час, який необхідний для того, щоб продемонструвати, хто ти насправді», - заявив він.

Нагадаємо, що олігархат за 30 років позбавив Україну всього, Пальчевський не стримався: «Країна знекровлена».

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого МОЗу».

Також Politeka писала, що Пальчевський звернувся до українців після діагнозу Зеленської: "Не вірте недоумкам з МОЗ, вони накрадуть і розбіжаться!".