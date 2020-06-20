Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник звернувся до президента України Володимиру Зеленському

Слова лідера невизнаної республіки наводить "Обозреватель".

За його словами, Зеленський повинен "принести Україні і "республікам" Донбасу мир", оскільки він і обіцяв перед президентськими виборами.

"Володимир Олександрович, тепер ми обидва з вами знаємо, що ви в змозі припинити обстріли, запобігти загибелі простих людей, дітей, пенсіонерів і тим самим виконати ваше головне передвиборчу обіцянку – принести Україні і "республіка" Донбасу мир. Переконливо прошу вас напередодні великого загального свята – Дня перемоги – продемонструвати на практиці, що ви можете тримати слово", – заявив Пасічник.

Більш того, він зажадав від української сторони до припинення вогню.

"В іншому разі буду змушений прийняти раніше озвучені заходи для забезпечення безпеки мирного населення і цивільної інфраструктури "ЛНР", – зазначив ватажок бойовиків.

Варто відзначити, що останнім часом зачастили різні ультиматуму Україні з боку "Л/ДНР".

Раніше в "МЗС ДНР" висловили бажання дізнатися, на що саме готова піти Україна, щоб мирно врегулювати конфлікт на сході країни.

"Представники "республік" на минулому засіданні зажадали від Києва до 19 червня додатково опрацювати офіційну позицію щодо статусу Комплексу заходів і представити офіційні пропозиції про межі та можливості застосування Україною Комплексу заходів в якості правової основи для мирного політичного врегулювання конфлікту", - заявили в "ДНР".

Нагадаємо, Донбас набрид Путіну, мета в Україні змінилася.

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