Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен виступити з вибаченнями перед главою Чечні Рамзаном Кадировим

При цьому він додав, що президент України повинен вибачитися перед главою Чечні так, щоб той повірив у щирість вибачень. За його словами, в іншому випадку лідер Незалежної не зможе сховатися навіть в Антарктиді.

Свої погрози в бік Володимира Зеленського він озвучив в інтерв'ю одному з російських ЗМІ.

«Його (президента України Володимира Зеленського - прим. ред.) дістануть навіть в Антарктиді: наші браві чеченські полярники перериють весь сніговий континент, але знайдуть іглу, в якій він від них сховається. Краще б йому вибачитися - я не думаю, що це так складно. Нехай раз і назавжди прояснить свою позицію по відношенню до мусульманського світу і більше таких помилок не повторює», - заявив Мілонов.

Такими погрозами він відреагував на новину про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров зажадав від українського президента Володимира Зеленського підтвердити раніше принесені їм вибачення за кадр з телепередачі «ЧистоNews»

Як відомо, одного разу Зеленський вже вибачався перед Кадировим і всім мусульманським світом за жарт.

Пізніше, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він заявив, що не вибачався за свої жарти, а за відеоролик, який «Квартал 95» використовував для свого виступу. На цьому ролику був зображений плачучий глава Чечні. Сам Зеленський зізнався, що переглянув ситуацію після того, як йому зателефонували.

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