Російський сенатор Франц Клінцевич відповів на слова заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса про те, що українська армія може відправити в РФ потік трун

Російський політик виправдався, забувши згадати, що РФ окупувала Крим і вторглася на Донбас.

"Кривоносу не слід турбуватися про наші втрати. Йому треба думати про своїх громадян і про те, до чого може призвести військовий конфлікт між Росією і Україною. Адже наша країна ні на що не претендує і не будує подібних планів", – передає слова росіянина "Обозреватель".

Більш того, він упевнений, що Україна нібито потрапила в "американський пул", який негативно впливає на РФ, а українських воїнів він порівняв з "шапкозакидачами".

"Мені шкода Україну, її народ і її Збройні сили... Так, якась підготовка військових йде, Є багато тямущих офіцерів ще старої радянської школи, але їх стає все менше і менше. На зміну їм приходять популісти, провокатори і "шапкозакидачі", такі, як Кривонос", – заявив Клінцевич.

Раніше ми повідомляли, що російський сенатор злякався спільних навчань НАТО і України в Чорному морі. Він заявив, що"це демонстрація і виклик з явними елементами загрози".

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