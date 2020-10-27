Колишня очільниця міста Слов'янськ Неля Штепа може не пройти до другого туру

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, які опублікувала ще один кандидат в мери міста Ольга Алтуніна.

Згідно з опублікованими цифрами, Штепа отримала 16,48% голосів і посіла лише третє місце.

Сама Алтуніна займає четверту позицію з 14,14% голосів.

Більшість українців обурив сам факт участі Штепи в місцевих виборах.

"Передвиборчий слоган напевно був "Здала раз, здам ще", "Невже у людей пропала пам'ять?", "Як за неї взагалі міг хтось проголосувати?", " Сепарша повинна бути на нарах , а вона в мери. Слово ні", "Штепа... Жерсть. Ця країна приречена", " що вона взагалі там робить? Наших деб*лов тільки Гради навчать", - писали українці в мережі. Раніше ми повідомляли, що згідно з екзитполом, який провело аналітичне бюро "Система", Неля Штепа проходить у другий тур: Нагадаємо, наприкінці вересня Штепа оголосила, що зареєструвалася кандидатом на виборах мера міста. Вона йшла на вибори від"партії миру і розвитку".

Нагадаємо, Штепу, що вийшла на свободу, підозрюють у розправі над українським офіцером: що відомо.

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