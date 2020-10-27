Колишня очільниця міста Слов'янськ Неля Штепа може не пройти до другого туру
Як передає Politeka.net, про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів, які опублікувала ще один кандидат в мери міста Ольга Алтуніна.
Згідно з опублікованими цифрами, Штепа отримала 16,48% голосів і посіла лише третє місце.
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Сама Алтуніна займає четверту позицію з 14,14% голосів.
Більшість українців обурив сам факт участі Штепи в місцевих виборах.
Раніше ми повідомляли, що згідно з екзитполом, який провело аналітичне бюро "Система", Неля Штепа проходить у другий тур:
Нагадаємо, наприкінці вересня Штепа оголосила, що зареєструвалася кандидатом на виборах мера міста. Вона йшла на вибори від"партії миру і розвитку".
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