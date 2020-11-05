В Україні планують на початку 2021 року демілітаризувати ОРДЛО заради проведення місцевих виборів.

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Київ підготував "План спільних кроків" , який передбачає припинення військового конфлікту, передає агентство "Інтерфакс-Україна". Для цього потрібно повністю вивести зброю і групи найманців за межі ОРДЛО, а також розпустити незаконні формування.

Як зазначив Леонід Кравчук, після цього Україна зможе відновити контроль над кордоном і повернути нормальне життя на нині окупованих територіях. Планують також вирішити питання про покарання для бойовиків, прийнявши відповідний закон у Верховній Раді.

"Тому що є злочинці, які прийшли туди вбивати за гроші, - вони повинні нести відповідальність, а інші – нормально жити і працювати на своїй, українській землі", - пояснив Кравчук.

Українська сторона вимагає збільшити склад моніторингової місії ОБСЄ до 1,5 тисячі осіб до середини грудня. У разі виконання цих умов, не пізніше 31 березня в ОРДЛО повинні відбутися місцеві вибори згідно з українським законодавством і стандартів ОБСЄ. 5 листопада згаданий план відправлять координатору ТКГ, спецпредставнику глави ОБСЄ Хайді Грау. Крім того, Україна наполягає на проведення зустрічі в "нормандському" форматі до кінця поточного року.

Користувачі Мережі оцінили план української делегації:

"Хороший план, нездійсненний"; "це називається товкти воду в ступі"; " якийсь нереальний термін на деокупацію, демілітаризацію, взяття під контроль кордону, наведення там елементарного порядку, виявлення злочинців (які не підпадають під амністію) і тих кого потрібно буде позбавити виборчого права, проведення слідчих дій доведених до рішення судів. Введення цих територій в українське політичне поле, забезпечення там повної безпеки силами ЗСУ і МВС України і т. д. і т. п.. Які вибори до біса і який Березень 2021"; " План нормальний. Але я думаю знову не спрацює, причому саме стосовно виведення окупаційних військ".

Нагадавши, Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.

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Як Politeka писала, що Кравчук пояснив, чому Мінські домовленості потрібно змінити.