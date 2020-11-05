Прес-секретар президента РФ дорікнув Київ у невиконанні домовленостей "нормандського формату"

Українська делегація на чолі з Леонідом Кравчуком для участі в Тристоронній контактній групі озвучила свій план дій з вирішення військового конфлікту на Донбасі.

Він викликав хвилювання в Росії, яка відразу почала звинувачувати Україну в порушенні Мінських домовленостях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що план української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі відрізняється від суті Мінських домовленостей.

У той же час, він зазначив, що нібито не знає, чи був згаданий план переданий представникам Росії для ознайомлення. За його словами, вже є Мінські домовленості, які Україна повинна виконувати.



"Наскільки я розумію, там йдеться про зовсім іншу субстанцію, яка відрізняється від змісту і послідовності, зафіксованої в Мінських домовленостях. Я, на жаль, не володію інформацією, чи був цей план переданий російській стороні",- сказав спікер Володимира Путіна.

Також прес-секретар президента Росії торкнувся теми зустрічі глав держав у "нормандському форматі". Він також зазначив, що далеко не всі пункти були реалізовані станом на сьогодні.

"Нового нічого не скажеш. Зустріч глав держав заради зустрічі відбуватися не може. Вона може і повинна відбуватися заради певного результату. Результат, як мінімум, повинен полягати в підбитті підсумків виконання раніше досягнутих домовленостей між главами держав і урядів", – висловився Пєсков.

Нагадаємо, Кравчук розповів, що Україна, перш за все, хоче запропонувати закінчити війну на Донбасі на початку 2021 року, демілітаризувати ОРДЛО і провести там вибори 31 березня.

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