Таких грошей у багатьох немає...

Стало відомо скільки грошей коштує палата, де президент України Володимир Зеленський лікується від "китайського" вірусу

Президент України Володимир Зеленський і голова офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли коронавірусом, перебувають на лікуванні в "Феофанії".

Журналістам Обозревателя вдалося дізнатися вартість COVID-палати в "Феофанії", де лікують Зеленського.

Так, виявилося, що мінімальна вартість перебування в палаті державної київської лікарні "Феофанія" для хворих коронавірусною інфекцією становить мінімум 7800 гривень на добу, У цю суму включено лікування. У багатьох українців - ця сума дорівнює зарплаті за місяць, а у інших взагалі немає таких грошей.

"За протоколом-це 7,8 тисяч гривень", - розповіли в медзакладі, при цьому не уточнивши, як саме розподіляються кошти.

Ціни на деякі послуги в державній лікарні можуть досягати понад 30 тисяч гривень - просто бенкет під час пандемії.

Нагадаємо, що на вході в "Феофанію" чергує співробітник УДО, який вибірково розпитує відвідувачів про мету їх візиту, по території лікарні можна вільно ходити, охорони тут немає.

А ось корпус, де знаходяться Зеленський і Єрмак, охороняється співробітниками Управління держохорони.

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