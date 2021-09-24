Менеджери «Укрзалізниці» мають бути звільнені за доведення компанії до критичного стану, а не перепризначені, як пропонують зробити з Сергієм Лещенком.

Про це написала народний депутат України, голова парламентської тимчасової слідчої комісії щодо розслідування ситуації в «Укрзалізниці» Юлія Гришина на своїй сторінці в Facebook, коментуючи новину про те, що Міністерство інфраструктури пропонує знову включити Лещенко до Наглядової ради УЗ.

«Сказати, що члени ТСК були ошелешені новиною про те, що міністр інфраструктури рекомендував повернути Сергія Лещенка до Наглядової ради - нічого не сказати. А ця новина застала нас зненацька якраз під час засідання. Але так не буде! Це я адресую керівництву «УЗ», міністерству інфраструктуру і Кабміну», - написала Гришина.

Вона наголосила: не можна залишати в правлінні «Укрзалізниці» людей, які довели компанію до того критичного стану, в якому вона перебуває зараз. Діючі нині члени правління УЗ мають бути звільнені, вони не здатні провести реформу компанії і вивести її зі збитків.

«Ми сьогодні чітко розуміємо, хто і коли довів «УЗ» до банкрутства. Не буде так, що люди, які повинні сидіти у в'язниці - керують національною компанією і за рахунок коштів платників податків закривають дірки від корупції і некомпетентності. Питання - чому досі не звільнено жодного члена правління? Конкретної відповіді ми не отримали», - пояснила Гришина.

Як відомо, Кабмін відмовився від подальшої співпраці з головою наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунером, а також її членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. Зараз в Наглядовій раді залишився тільки Адомас Аудіцкас.

Раніше ТСК по Укрзалізниці встановила, що причинами кризи в компанії стали корупція та неефективне управління. Так, Державна аудиторська компаніїя за три роки, з 2017 по 2020, виявила в "Укрзалізниці" фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 мільярда гривень.

В той час як члени Наглядової ради отримували в середньому від 300 тисяч гривень на місяць, а також отримали понад 20 млн грн компенсації. Як підрахували у ТСК, Наглядова рада провела в 2020 році всього 32 засідання, з яких шість були фіктивними. Проте, попри всі рекомендації ТСК, Міністерство інфраструктури знову подало кандидатуру Сергія Лещенко в Наглядову раду УЗ.

Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що члени Наглядової ради УЗ отримують величезні гроші за те, що продукують конфлікти і блокують реформу компанії, яка перебуває в критичному стані.

Водночас член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану «Укрзалізниці» Костянтин Бондарєв повідомив що згідно висновків ТСК через тотальну корупцію та неефективний менеджмент «Укрзалізниця» щороку втрачає понад 10 млрд грн.