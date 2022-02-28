"Так сталося, що кожен з нас - воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе"

Про це у своєму новому зверненні до народу заявив президент України Володимир Зеленський, пише Politeka.net.

«П'ята доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти за десятки років. Нам довго говорили, що українці в чомусь не такі, в чомусь неправильні, що повинні десятиліттями виконувати так звані домашні завдання. Через це ми часто не помічали, на що ми з вами дійсно здатні. А зараз проявили себе на повну, і це надихає!» - заявив президент, підкресливши, що українці показали всьому світу, якими ми є, а Росія - якою вона стала.

За словами Зеленського, за час російського вторгнення в Україні всього за 4 доби внаслідок російського обстрілу загинули 16 українських дітей, 45 дітей отримали поранення.

Також Зеленський нагадав, про що він говорив, коли балотувався на пост президента України.

"Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен з нас-президент. Тому що ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А тепер так сталося, що кожен з нас-воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе», - підкреслив Зеленський.

За словами Зеленського, поки триває агресія РФ проти України, Росія несе такі втрати, ніби війна пройшла по її території.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, на території Білорусі пройдуть переговори між російською делегацією та українською стороною.

Ключове питання переговорів-негайне припинення вогню і виведення військ з України.

Також відзначимо, що раніше в Міноборони України повідомили, що орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00 такі:

Літаки 29

вертольоти 29

Танки 191

Бойові броньовані машини 816

Гармат 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобільна техніка 291

БПЛА ОТР 3

Кораблі / катери 2

Засоби ППО 5

Особовий склад орієнтовно 5300 (уточнюється)