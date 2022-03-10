У своїй новій заяві він звернувся до російських телеведучих і журналістів, які висвітлюють події в Україні і своїй країні виключно в інтересах Кремля.
Зеленський нагадав недобросовісним російським співробітникам ЗМІ, що прикриває військові злочини своєї армії, що вони також відповідальні за те, що відбувається.
"Ви будете відповідати як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів і пов'язаних з ними особистостей. Ми зробимо все, щоб її конфіскували скрізь, де б вона не була", - заявив президент України.
За його словами, такі пропагандисти обов'язково будуть притягнуті до відповідальності в майбутньому.
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Варто відзначити, що російські ЗМІ відомі своїм недостовірним висвітленням подій в Україні, яку атакувала Росія. Іноді різні ресурси суперечать навіть один одному.
Зокрема, висвітлюючи атаку російських окупантів на Маріупольський пологовий будинок і дитячу лікарню 9 березня, пропагандист Соловйов заявив, що це була «постановка», а в будівлі знаходилися бійці батальйону «Азов».
У той же час, телеканал «Росія-1» повідомив, що авіаудар нібито завдав «Правий сектор».
Нагадаємо, Зеленський розповів, як відновлюватимуть розбомблені міста.
Як повідомляла Politeka, Зеленський назвав умову для миру в Україні.
Також Politeka писала, що Арестович розповів, на які крайні заходи йдуть російські пропагандисти.