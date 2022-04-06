Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс і лідери парламентських груп прибули до Львова на знак солідарності з Україною і для зустрічей з представниками влади. Про це розповіли в прес - службі Асамблеї, передає "Європейська правда".
"Президент ПАРЄ перебуває з візитом в Україні на запрошення спікера Верховної Ради, його супроводжують лідери п'яти політичних груп і генеральний секретар Парламентської асамблеї Ради Європи", - пояснили в Страсбурзі.
Напередодні візиту Тіні Кокс дав інтерв'ю "Європейській правді", в якому розповів про те, як саме виганяли Росію з Ради Європи і що цьому передувало. Він також намагався переконати, що він не був проросійським до початку вторгнення.
Делегація ПАРЄ у Львові має намір "обговорити наслідки агресії РФ проти України і кращі способи підтримки з боку Ради Європи".
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"Частина обговорення стосуватиметься того, як допомогти українській владі розслідувати різанину в Бучі та інших районах, раніше окупованих російською армією", - підкреслили в прес-службі Асамблеї.
У Львові президент і керівники груп також зустрінуться, зокрема, з членами української делегації в ПАРЄ і мером Львова Андрієм Садовим.
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