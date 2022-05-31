Колишній держсекретар США дозволив собі заявити, що Україна повинна віддати частину територій росії, щоб досягти миру з агресором.

Як повідомляє Politeka.net, Україна з початку повномасштабної війни наголошує, що не поступиться жодною частиною своєї території. Однак деякі люди досі пропонують що-небудь віддати. Наприклад, екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер запропонував поступитися рф своїми територіями.

Колишній народний депутат Ірина Фаріон (ВО "Свобода") відповіла на пропозицію Кіссінджера.

Ірина Фаріон підкреслила: що українці повинні перестати звертати увагу на "дикі голоси світу", які вмовляють Україну подарувати свої території рф. Крім того, у неї склалося враження, що політик США живе в минулому.

"Ми не торгуємо любов'ю, не торгуємо землею, не торгуємо своїми батьками і дітьми. І не торгуємо тією колосальною кількістю жертв, яку маємо через цю війну. Отже, пішов би ти, Кіссінджер, краще в своє глибоке минуле, що найменше в рік 1938, коли пахло вже Другою світовою. Чому ж, пане Кіссінджер, ви не пішли на угоду з Гітлером, а тепер пропонуєте Україні йти на угоду з другим Гітлером - на прізвище Путін?", - заявила Ірина Фаріон.



Нагадаємо, що колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив у Давосі, що Україна нібито повинна віддати росії свою територію в обмін на мир. Нібито наша держава повинна почати переговори з країною-агресором, поки не почалося "потрясіння і напруженість".

Нагадаємо, що Ірина Фаріон заявила, що війна з рф давно б закінчилася, якби вчасно була зупинена торгівлю.

Як повідомляла Politeka, Фаріон обурили "знущання" над головною ялинкою країни.

Також Politeka писала, що Фаріон зібралася екстрадувати російськомовних українців з країни.