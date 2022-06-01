Лукашенко просто водить путіна за ніс, постійно придумуючи нові причини неготовності військ РБ до атаки. У Кремлі тим часом вже, ймовірно, готуються усунути Лукашенка від влади.

Як повідомляє Politeka.net, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов пояснив, що відбувається в Білорусі, і оцінив ризик для України у разі відсторонення Лукашенка від влади. Свій коментар експерт дав в ефірі Радіо НВ.

Зараз самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко влаштовує навчаннях своїх військових на кордоні з Україною. На думку Олега Жданова, він робить це для того, щоб годувати президента-агресора Володимира Путіна обіцянками про вступ у війну проти України.

Військовий експерт вважає, що Лукашенко просто водить Путіна за ніс, постійно придумуючи нові причини неготовності військ РБ до атаки.

Однак, експерт звертає увагу, що заява щодо народного ополчення "тут дуже цікава". Тобто, путін намагається розхитати ситуацію всередині Білорусі і усунути Лукашенка від влади, а потім створити щось на зразок військового кабінету.

Якщо такий кабінет буде створений, Олег Жданов упевнений, що там виявляться ті, хто буде готовий "віддати наказ на вторгнення білоруської армії на територію України".

"Тому Лукашенко намагається знайти консенсус з суспільством в тому контексті, що якщо ви не хочете вступати у війну на боці росії проти України, то підтримайте мене для того, щоб я не віддав такий наказ", - упевнений полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, що Лукашенко здивував зізнанням про те, звідки на Білорусь готувався напад.

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