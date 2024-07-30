Заміна Байдена на Камалу Харріс як кандидат у президенти від демократів викликала справжній ажіотаж спекуляцій про нові стратегічні можливості, які її кандидатура може відкрити для її партії.

І з усіх цих причіпок щодо «перевороту» цілком ясно, що республіканці, які роками планували кампанію проти Байдена , були введені в оману цією заміною.

Але чи суттєво новий список демократів змінює стратегію чи послання Трампа-Венса?

У республіканців великий досвід, як позитивний, і негативний, у веденні суто ідеологічної війни з кандидатами у президенти від Демократичної партії.

Кампанія Трампа та її союзники вже прочісують публічні записи у пошуках усього, що вони можуть використати, щоб звинуватити її у бажанні «позбавити фінансування» або підрізати поліцію, забезпечити короткі терміни або дострокове звільнення для жорстоких злочинців або повністю декриміналізувати неправомірну поведінку.

Ймовірно, найрозумніша стратегія для бюлетеня Трампа-Венса — пам'ятати, що суттєві побоювання щодо стану країни при адміністрації Джо Байдена (поряд із дружньою амнезією щодо адміністрації Трампа) дали республіканцям перевагу протягом більшої частини цього виборчого циклу.

Паніка та середньовіччя щодо Камали Харріс можуть упустити цю перевагу і перетворити вибори на вибір того типу змін, які хочуть американці, замість простого референдуму щодо непопулярного президентства.

Неясно, чи вистачить у Трампа та його поплічників із MAGA темпераменту, щоб дотримуватися обраного курсу, а не перетворювати останні етапи кампанії 2024 року на 100 днів, які відчуватимуться як 6 січня.

Джерело: nymag .

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