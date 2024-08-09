Минуло два тижні після переконливої перемоги Кіра Стармера на виборах, і у вкрай правого агітатора Томмі Робінсона постало питання.
Скільки людей тут проголосувало за лейбористів? — спитав він захоплений натовп із 20–30 тисяч людей, що зібрався на мітинг у центрі Лондона.
Фарадж не є другом Робінсона або вкрай правих — і насправді довгий час вихвалявся, що він «зробив більше, ніж будь-хто інший, для перемоги над вкрай правими в Британії».
У 2018 році він вийшов зі своєї колишньої партії UKIP, заявивши, що вона одержима Робінсоном.
Проте його критикували за допомогу в розпалюванні початкових заворушень у Саутпорті, де чування за жертв було перехоплено після того, як у мережі поширилася дезінформація про релігійну приналежність та імміграційний статус передбачуваного нападника.
Фарадж поставив собі запитання, «чи не ховається від нас правда» після інциденту в Саутпорті.
Представники лівого політичного спектру звинувачують Фараджа у зниженні тональності політичних дебатів у Великій Британії.
"Найджел Фарадж розпалював насильство і розпалював ненависть, постійно роблячи абсолютно невірні заяви", - заявила Аманда Онвуемене, представник поліції лівої Партії зелених.
"Він витратив роки на заохочення расизму та отруєння наших громадських дебатів і несе значну відповідальність за жахливе насильство, яке ми спостерігали за останній тиждень", - додала вона.
Захистивши свої попередні коментарі, назвавши їх «просто ставленням питань» і заперечуючи, що він допомагав розпалювати безлади, Фарадж заявив, що засуджує «всі акти політичного насильства».
«Ніколи за останні 30 років я не заохочував політичного насильства… Я не маю нічого спільного з якоюсь формою вуличного насильства», — заявив Фарадж.
Один депутат від Лейбористської партії, який займає місце зі значною присутністю реформістів, якому також дозволили говорити анонімно, погодився, що у них немає сумнівів, що Фарадж спробує отримати вигоду з хвилі антиіммігрантських настроїв.
Він зазначив, що партія «немає інфраструктури на місцевому рівні», щоб заручитися підтримкою шляхом агітації або реєстрації членів у районах, охоплених заворушеннями.
Джерело: politico .
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