"Всім би виглядати як ти"

39-річна російська співачка Анна Семенович підкорила мережу яскравим образом, здивувавши стрункими, але в той же час апетитними формами

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася свіжим знімком, на якому постала в неймовірному образі. Так, на знаменитості різнобарвна шубка з милими кошенятами, чорна міні-сукня і сексапільні чоботи-ботфорти. Екстраординарні рукавички і незвичайний головний убір доповнили пікантний образ. Аня сидить на високому табуреті, піднявши обидві руки вгору, її погляд опущений вниз, а на обличчі щаслива усмішка. В цілому, вийшло кокетливе та легке фото.

"Як же я чекаю Новорічну ніч 😍 В душі я ще зовсім дитина, яка вірить в чудеса і магію🙏🏼 Світ, це величезний комп'ютер, в якому можна самому змінювати напрям своєї Долі. Просто поміняйте частоту вібрації, яку ви випромінюєте у всесвіт і вона відзеркалить її новими подіями🍀Творіть, улюблені, це захоплює!!!", - підписала знімок Семенович.

Користувачі мережі не втрималися від компліментів зірці. Деякі шанувальники здивувалися змінами в образі Ані. Зокрема, люди зазначають, що артистка схудла.

"Привіт Аня 💋 ! Новорічна ніч-це вже диво! Так до речі, чобітки круті."

"А коли я на вас дивлюся, відчуваю себе дитиною. Спасибі вам, Анюта, за те, що пробуждаете в мені це почуття... 👌😍😍😍😍"

"Ганна. Це ж треба так схуднути😯! Не вірю."

"Ваааау 😍😍🔥🔥🔥всім би виглядати як ти ❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥ДУУУУУУУУУУУЖЕ гарна ❤️"

"А ви помітили, що це чудове мехове пальтечко все в яскравих кошенятах на жовтому тлі. Я балдію від нього! 👌✌✌✌"

"🔥А шубка чия? Ваші пости зворушують мій мозок - поєднання непоєднуваного😘 а я загадаю не чарівництва і чудеса, а Віру, Надію та Любов🐘"

"Прикольна жіночка 👍👍👍і шубенка теж👍👍👍"

"Чоботи, шуба, рукавички і труси..."

"Ніжки атас! Чобітки шик! 😍"

Раніше ми повідомляли, Анна Семенович поділилася в Instagram фото із зірковими подружками. На одному з кадрів артистка поклала руку дизайнеру і телеведучій Еммі Салімовій прямо на пікантне місце, що не могло пройти повз фоловерів.

"Дівчата, яка чудова зустріч ❤️ З вами завжди тепло, весло і цікаво 😍", - підписала знімок Семенович.

Нагадаємо, Анна Семенович запалила у бойовиків «ЛДНР».

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.

Також Politeka писала, що Семенович після раку грудей влаштувала дівич-вечір: "За попку схопила її"