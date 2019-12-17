Олена Омович вразила студійними кадрами, де видно пікантні частини її тіла

Модель позувала в панчохах або їм подібним ботфортам, зі стильною зачіскою і частково оголеними грудьми.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram українки.

Так не встигла у зірки мережі пройти нова фотосесія, дівчина тут же виклала знімки в мережу. На фото вона підняла ногу - поза вельми провокуюча. На Олені - чорний піджак під пояс - білизни під ним немає, і якесь взуття, або панчохи. З одягу - все. Модель майстерно підняла ногу і заклично дивиться в камеру.

Зібране у високий хвіст волосся і яскравий макіяж, зокрема, яскраво-червона помада на губах дівчани - доповнили дещо "агресивний" образ 25-річна моделі.

Шанувальники звикли до такого роду публікацій Олени Омович, але все ж не перестають дивуватися ступен. відвертості знімків "неприродної" красуні.

Раніше ми розповідали, що дівчина поділилася відвертим фото з Парижа, куди літала замість з коханим чоловіком. На балконі на тлі Ейфелевої вежі дівчина позувала в чорному прозорій білизні, яке абсолютно нічого не приховував.

Деякі підписники засуджують дівчину за захоплення відвертими фото, а також тим, що вона змінила форми за допомогою пластичних операцій, однак вона воліє не звертати уваги на злостивців і насолоджується молодістю і красою.

Свій 25-й день народження Олена зазначила в столиці Франції, отримавши величезний букет червоних троянд.

Ми також розповідали, що українська Кардашьян вразила шанувальників величезними грудьми і тонкою талією. Дівчина опублікувала фотографію, на якій позує в тілесному комбінезоні.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.