Серед британців провели опитування, в результаті дружину принца Гаррі, Меган Маркл, визнали найбільш несправедливо розкритикованою

На думку публіки, у колишньої актриси видався найважчий рік.

У першій п'ятірці "невдах" також виявилися: актор Ант МакПартлин, королева Єлизавета II, экоактивистка Грета Тунберг і автор кулінарних книг Алекс Голлівуд.

Однак Грета Тунберг зуміла і отримати титул «Людини року» за версією журналу Time, пише Mirror.

Маркл ж отримала перше місце з голосами 50% опитаних.

Варто відзначити, що герцогиню Сасекську стали критикувати, як тільки вона вийшла заміж за принца. Люди обговорювали навіть її манікюр.

Крім того, розголосу набув скандал з батьком Меган Маркл, а також обговорювалася тема важкого характеру колишньої артистки, адже, за чутками, вона погано відноситься до прислуги.

Королева Великобританії потрапила в трійку лідерів через історію з сином - принцом Ендрю, а також через Бориса Джонсона, який розпустив парламент з її схвалення.

Нагадаємо, прихильниця сім'ї британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл розповіла про лист, який отримала з Букінгемського палацу.

Фанатка сімейної пари, Бекка Андерсон з Чарлстона, написала лист герцогині Сасекській, в якому вона підтримувала Меган.

Через деякий час Бекка отримала відповідь.

В тексті фанатці дякували за підтримку, а також Маркл послала найкращі побажання.

Раніше ми писали, що у мережі показали знімок 16-річної герцогині Сасекської разом з хлопцем.

Дівчина позувала з першим бойфрендом на тлі різдвяної ялинки. Фотографія була зроблена у 1997 році на Різдвяному балу в навчальному закладі.

Сама Меган позує в блискучій сукні з декольте, а її волосся акуратно прибрано у високу зачіску.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл всього за шість годин зібрали більше мільйона підписників на сторінці в Instagram, тим самим оновивши рекорд Книги Гіннесса. Зараз на Сасексів підписано майже 10 мільйонів осіб.

Найпопулярнішими постами є ті, де розміщені фото сина пари - Арчі.

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Як повідомляла Politeka, Меган Маркл засвітилася з іншим, фото потрапило в мережу: «Гаррі це не сподобається»

Також Politeka писала, що фото сина Меган Маркл і принца Гаррі підірвали мережу: "мільйонні перегляди", подробиці