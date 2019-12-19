Серед британців провели опитування, в результаті дружину принца Гаррі, Меган Маркл, визнали найбільш несправедливо розкритикованою
На думку публіки, у колишньої актриси видався найважчий рік.
У першій п'ятірці "невдах" також виявилися: актор Ант МакПартлин, королева Єлизавета II, экоактивистка Грета Тунберг і автор кулінарних книг Алекс Голлівуд.
Однак Грета Тунберг зуміла і отримати титул «Людини року» за версією журналу Time, пише Mirror.
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Маркл ж отримала перше місце з голосами 50% опитаних.
Варто відзначити, що герцогиню Сасекську стали критикувати, як тільки вона вийшла заміж за принца. Люди обговорювали навіть її манікюр.
Крім того, розголосу набув скандал з батьком Меган Маркл, а також обговорювалася тема важкого характеру колишньої артистки, адже, за чутками, вона погано відноситься до прислуги.
Королева Великобританії потрапила в трійку лідерів через історію з сином - принцом Ендрю, а також через Бориса Джонсона, який розпустив парламент з її схвалення.
Нагадаємо, прихильниця сім'ї британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл розповіла про лист, який отримала з Букінгемського палацу.
Фанатка сімейної пари, Бекка Андерсон з Чарлстона, написала лист герцогині Сасекській, в якому вона підтримувала Меган.
Через деякий час Бекка отримала відповідь.
В тексті фанатці дякували за підтримку, а також Маркл послала найкращі побажання.
Раніше ми писали, що у мережі показали знімок 16-річної герцогині Сасекської разом з хлопцем.
Дівчина позувала з першим бойфрендом на тлі різдвяної ялинки. Фотографія була зроблена у 1997 році на Різдвяному балу в навчальному закладі.
Сама Меган позує в блискучій сукні з декольте, а її волосся акуратно прибрано у високу зачіску.
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл всього за шість годин зібрали більше мільйона підписників на сторінці в Instagram, тим самим оновивши рекорд Книги Гіннесса. Зараз на Сасексів підписано майже 10 мільйонів осіб.
Найпопулярнішими постами є ті, де розміщені фото сина пари - Арчі.
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Як повідомляла Politeka, Меган Маркл засвітилася з іншим, фото потрапило в мережу: «Гаррі це не сподобається»
Також Politeka писала, що фото сина Меган Маркл і принца Гаррі підірвали мережу: "мільйонні перегляди", подробиці