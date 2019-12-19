Актор і блогер Станіслав Садальський присвятив пост в "Живому журналі" своїй колишньої колезі - Юлії Космачовій, що таємничо загибла 19 років тому

Дівчину знайшли мертвою 17 грудня 2000, їй було всього 24. Через дев'ятнадцять років в цей день Садальський поділився деталями трагедії, передає Politeka.net.

Блогер розповів, що в той фатальний день ніщо не віщувало біди. Юля ввечері вирушила в гості до друга в сусідню квартиру, а в три години ночі її мамі подзвонили і повідомили, що вона мертва. Що сталося з донькою, жінка досі не знає.

Садальський у своїй публікації в "ЖЖ" процитував мати актриси:

"У мене таке відчуття, що вона поспішала жити. До 24 років стільки встигла! Навіть встигла вийти заміж і розлучитися. І весь час говорила: "Як мені пощастило в житті! Я займаюся улюбленою справою".

Мати дівчини розповіла, що в той день Юля була весела, танцювала, навіть посмажила картоплю, коли потім вирішила піти до товариша.

"Коли мені зателефонували в три години ночі і сказали: "Юля померла", я не повірила… Побачила її вже метвою на дивані. Пам'ятаю, викликала швидку. Лікарі сказали, що вона померла дуже швидко, за якісь лічені секунди. Юлін друг сказав, що вони грали в кості, і все було добре. Потім він пішов в магазин, а коли повернувся, Юля вже була мертвою. Що сталося, я досі не знаю..."

Зазначимо, Садальський і Космачова зустрілися на зйомках фільму "Білі роси" в 1983 році. Маленька Юля грала Галюню - доньку персонажа Садальського, Мішки Киселя. Блогер тепло відгукнувся про актрису та назвав її найпопулярнішою кінодитиною 80-х, додавши, що з нею було легко працювати - легше, ніж з іншими дітьми.

Садальський зазначив, що Юля в дитинстві була не примхливою та цікавилася озвучкою, що є одним з найскладніших процесів у створенні фільмів.

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