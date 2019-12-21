Колишня учасниця гурту "Nikita", Анастасія Кумейко (Dj Nana), похвалилася апетитними формами в красивому платті

Відповідне фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net. Співачка постала в прозорій сукні тілесного відтінку. Наряд ідеально підкреслив вигини зірки.

Екс-Nikita млосно опустила очі, приклавши руку до стегна.

"Як дізнатися, що ваше серце зупинилося:

1. Ви не знали один одного до цього літа;

2. Ви бовталися по світу, землі і води;

3. Зовсім випадково ви взяли квитки на сусідні крісла на великій висоті", - процитувала зірка пісню відомого гурту "Сплін".

Приблизно за півгодини пост Анастасії зібрав майже 1000 лайків.

"Моє серце завмерло🍷", "Мені сподобалося плаття😍", "На такій красуні буде все красиво😘😘😘", "Як завмерло)) невже таке тісне..зняти негайно))😂🔥🔥🔥", "Так блін! Розкішна штучка🔥🔥🔥🔥", "На такому тілі і шматок тканини буде топ!", "Красуня😉", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія продемонструвала на килимку для зянятий, як вона розминає свої кісточки. Для цього Кумейко наділа спортивний одяг.

На одному зі знімків зірка завмерла в повітряному шпагаті і тримала ногу рукою.

"За секунду до падіння. Трималася, сим могла", - підписала фото Анастасія.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко похвалилася ідеальними ніжками.

Артистка на фото розташувалася у великому декоративному плетенном кріслі. Анастасія в цей раз була в чоботях до колін, шортах і кофті. Співачка зайняла досить пікантну позу розсунувши ноги.

Під знімком фанати залишили кілька коментарів:

"Гарне фото))", "Слухаюсь Пані", "Красуня", "Мур", "Просто красуня", "Краса".

Нагадаємо також, що Кумейко позувала у відвертій прозорому вбранні, яке ледь утримувало форми співачки. Українці не змогли висловити свою думку про слова кумира, оскільки знімок дівчина опублікувала в Stories.

«Сім – це щастя. Це фортеця, де завжди затишно, тепло, спокійно. Фортеця, до якої завжди повертаєшся. З посмішкою і розумінням того, що тебе чекають близькі. Це опора і підтримка», - написала вона.

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