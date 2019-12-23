2020 рік у Великобританії пройде під знаком Кембриджів, тобто Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Герцоги Кембриджські готують для своїх шанувальників цікаві новини. Про це заявив королівський експерт Амід Скобі, який був присутній на недавньому секретному брифінгу в Букінгемському будинку.

За словами фахівця, від принца і його дружини варто чекати важливих оголошень під час свят, пише Heirpod ABC.

Як зазначив експерт, дії королівського подружжя є невеликим відступом від традицій, щоб порадувати підданих.

Зараз активно ходять чутки, що Міддлтон знову вагітна. Але також в інтернеті є інформація - запахло смаженим і герцоги Кембриджські планують розійтися. До оголошення важливих новин, доводиться тільки гадати, про що піде мова.

Нагадаємо, деякі джерела стверджують, що у відносинах Кейт Міддлтона та принца Вільяма намітився серйозний розлад. Подейкують, що справа може навіть дійти до розлучення. Прихильники королівської сім'ї помічають все більше підтверджень повідомленнями про сварки пари.

Так, під час зустрічі з волонтерами герцогиня відштовхнула свого чоловіка, який просто спробував до неї доторкнутися.

Крім того, днями Кейт і Вільям прибули на різдвяну вечірку, влаштовану королевою Єлизаветою, в різних автомобілях. При цьому герцогиня їхала з молодшими дітьми - принцесою Шарлоттою і принцом Луї, а її чоловік - зі старшим сином, з принцом Джорджем.

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і принц Вільям викликали захоплення своїх шанувальників. Документальний фільм з їхньою участю б'є рекорди британського телебачення.

Подружжя поділилися подробицями про свій студентський роман. Кейт розкрила милі деталі про своїх дітей і методи їх виховання.

Раніше ми писали, що 84-річна Мері Беррі ведуча шоу Berry Royal Christmas допустила колючість в адреса Кейт Міддлтон.

Програма культової британської телеведучої, авторки кулінарних книг, Мері Беррі вийшла в ефір увечері в понеділок.

Кейт Міддлтон з телезіркою готували солодощі на свіжому повітрі. Мері запитала у Міддлтон: "Хочеш збризнути мій торт?". Тоді Кейт запитала: "Може, ти спочатку покажеш мені, як це робиться?".

Нагадаємо, що стоїть за лякаючим знаком Кейт Міддлтон, яка шарахнула від принца: скандальна правда.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон і принц Вільям догодили в пікантний конфуз: "Боже, навіть секунда не пройшла...".

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