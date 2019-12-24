Новорічний виступ ледь не завершився трагедією

Про це, як повідомляє прес-служба телеканалу "Україна", Полякова розповіла за кулісами концерту "Музична платформа", передає Politeka.net . Зірка поділилася моментами, пов'язаними з Новим роком, що найбільше запам'яталися.

За словами артистки, воістину палкий виступ на свята у неї був, коли прямо на сцені на голові спалахнув кокошник - виявилося, спрацював феєрверк. Полякова спочатку навіть не зрозуміла, що в небезпеці, горить. Їй на допомогу кинулися дівчата з підтанцьовки, а вона почала їх бити, не усвідомлюючи, навіщо вони її ляскають по руках і голові. Звичайно, потім все з'ясувалося, і артистка, м'яко кажучи, була в шоці від події, але тепер, через роки, згадує цей гарячий випадок як кумедний казус - з ким не буває на роботі.

"Одного разу навіть горіла! Феєрверк був у мене на короні, точніше, загорівся кокошник - тоді ще, в кокошниках ми виступали... тому він почав горіти, плавитися і потім спалахнув костюм. Пам'ятаю, дівчата мене гасили - били по руці, а я думаю: «Чому ці дури мене б'ють?» - повертаюся і даю їм здачі, не розуміючи, що я горю. А коли ж на сцені - ти в стані афекту і ти не відчуваєш, що ти гориш і тобі боляче. Так досі шрами залишилися», - поділилася історією Полякова.

Також артистка розповіла, що часом їй доводилось зустрічати Новий рік і в гримерці, і в машині... Сім'я Олі вже знає, що свято вдома буде не 31 грудня, а тоді, коли мама повернеться з гастролей.

«Мої діти вже знають, що Новий рік у нас не першого, а другого січня, коли мама відпрацює і приїде звідки. А може навіть і 10, якщо виступаю за кордоном», - розповіла співачка.

Раніше ми повідомляли, Полякова розповіла, як зустріла новий рік, зачинившись у гримерці зі своїм костюмером. Зірка назвала цей день найдивовижнішим з усіх свят. Співачка навіть не помітила, що настав Новий рік, так як захоплено розмовляла з жінкою-костюмером, поки їм у гримерку не постукали і не сказали, що вже як 15 хвилин новий рік.

Нагадаємо, вагітна Ольга Полякова не стрималася через статі дитини.

Як повідомляла Politeka, Полякова приголомшила новим відео, такою її ще не бачили: "майже як Пугачова".