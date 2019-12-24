Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників кадрами, на яких вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу. Як відомо, не так давно зірки української групи «НеАнгели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів, повідомляє Politeka.

Група активно виступає, їздити по містах і дає безліч виступів. Цього разу зірка показала себе в природному вигляді під час спекотного відпочинку на узбережжя.

Так, Вікторія блиснула схудлою фігурою під час відпочинку і здивувала виглядом під час того, як позувала, забруднилися в піску і навмисно демонструючи незвичайний літній образ.

«Однозначно краще пізно, ніж ніколи!😉», – загадково написала Вікторія.

Шанувальники тут же відповіли на представлений пост:

«Тільки побачила фото, одразу прийшла думка!😊👆 Талановита людина - талановита у всьому! Особливо творчий! 😃🙌😍💥💥💥👏👏👏 Круто!✌️», «Особисто для мене " Краще рано, ніж пізно "🙃😁 ) . Дуже не люблю спізнюватися . 😕», «Дуже, дуже красива, сексуальна, обврожительная, задумлива, загадкова!🍓🍒💕🌹💋😘❤️ Дуже Люблю і поважаю тебе як хлопець-друг!🍓🍒💕🌹💋😘❤️🍓🍒💕🌹💋😘», «Це дивлячись що)! Сама красива і сексуальна дівчина країни, поза конкуренцією🌹🌹🌹🔥», «який Жах!! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Віка, без обробки фото думаю вийшло б набагато краще А то так старалася загримувати, що половина сережки десь поділася🤦‍♀️🤦‍».

Раніше ми писали, що група приступила до масштабного туру, але при цьому намагається не забувати про спорт і правильне харчування. Схоже, це дійсно так, адже Вікторія продемонструвала дивно струнке тіло поруч з відомою артисткою - Іриною Білик.

Справа в тому, що Ірина надала групі «Неангелів» свою пісню, чим немало здивувала соціальні мережі. До речі, вид артистки не менше здивував шанувальників.

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