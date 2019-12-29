Українська співачка Джамала порадувала шанувальників новим знімком в незвичайному образі

Зірка позувала напівлежачи на паласі, спершись на крісло, пише Рoliteka.net. Для фото артистка вибрала топ, що вигідно підкреслює її пишні груди, брюки-кльош, босоніжки і плащ. Макіяж Джа - з акцентом на очі, зачіска - високий пучок.

Крім крісел і паласу локацію доповнює лампа на довгій ніжці в ретро-стилі.

Джамала виглядає загадково, дивлячись вдалину.

" Вважаю, що святкування Нового року не мусить відбуватися тільки в колі сім'ї.

Це ж не релігійне свято.

Мені здається, навпаки – чим веселіше, шумніше, з новою компанією, тим крутіше! 🎉🎊", - поцікавилася артистка у підписників.

"Приєднуюся🤗 Різдво повинні святкувати з нашими батьками, родичами, бабусями і дідусями. Вшанувати і дякувати колядників 🍬🍬🥐🍫🍪🍭", "Втомилася?", "У колі близьких людей", "Дуже гарне фото", "А я якраз вважаю, що 00:00 треба зустрічати вдома з сім'єю. потім вже можна кудись піти якщо бажання є", "В цьому році вже з однокласниками) 😂😍❤", "Туфлі супер", "Кожен рік спочатку з сім'єю, а потім десь з друзями в центрі) Така вже традиція😂😍", "Туреччина любить вас💋", "А мені навпаки, вже в сімейному колі хочеться) коли була холостячкою - нагулялася з друзями)))", "З сім'єю❤️", "Крутяк", "Ось це бомба!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала вирішила поділитися фото до своєї популярності.

Вона опублікувала один дитячий знімок, на якому вона з короткою зачіскою.

Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів. А на другому фото Джа постала в дорослому віці, але в дитячому вбранні.

«Взяла участь у спецпроекті «Перезняти Новий рік» і повторила свій дитячий образ. Наряди на новорічні свята мені підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравих нарядів і аксесуарів у мене була завжди», - йдеться у підписі.

Раніше повідомлялося, що Джамала позувала в яскравому вбранні - у відвертому топі з глибоким декольте, рожевій міні-спідниці і ботфортах, зверху зірка накинула дуту куртку.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».