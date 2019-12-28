Актриса студії "Квартал 95" Марта Адамчук нагадала підписникам Instagram про важливу подію

Зірка опублікувала фото в спокусливому образі, пише Рoliteka.net. Марта постала в красивій, відвертій сукні, яка підкреслила її вигини. Дівчина трохи відігнулася, щоб продемонструвати стегно. Плаття на тонких бретелях ідеально підійшло зірці.

Образ завершували манікюр, красива зачіска і ледь помітні сережки. Марта виглядала чудово, і, незважаючи на те, що фото опубліковано в чорно-білих тонах, помітна її яскрава зовнішність.

В пості Адамчук нагадала про прем'єру нового випуску "Жіночого Кварталу", який відбудеться ввечері і запросила всіх до перегляду.

За чотири години пост дівчини зібрав понад 300 лайків і трохи коментарів.

"Уявляю, що поспішаю на побачення з Вами :)", "Вже чекаю", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що восени Марта Адамчук постала в несподіваних образах.

Артистка опублікувала фото у весільній сукні та фаті.

Розкішний наряд відмінно підкреслював фігуру зірки і неймовірно їй йшов.

"Вже моя третя весільна сукня за цей рік. Щоб мало не здалося :)) Наша фея @tverdohleb_k створила чергові шедеври - бекстейдж зі зйомок @zhenskiykvartal_official. Дякую, люблю", - написала Марта.

Варто відзначити, що також Адамчук опублікувала фото в розкішній вечірній сукні, що оголяює її спинку.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук захопила чуттєвим і ніжним фото. Зірка постала перед шанувальниками з яскравим макіяжем та прикрасами.

При цьому артистка позувала в тонкому платті чорного кольору, засвітивши при цьому голу спину. Акуратно зібране волосся надало витонченості Марті.

Також видно, що дівчина позувала в гарному настрої - вона ледь завзято посміхається, надаючи образу чуттєвості.

Нагадаємо також, що влітку Марта Адамчук похвалилася пікантним відео.

Так, на своєму акаунті в Instagram артистка опублікувала новий відео-ролик, на якому в сповільненій зйомці кружляє в розкішному довгій платті з принтом в стилі сафарі.

Дуже глибоке декольте зірки змусило прихильників зрозуміти, що на ній немає білизни.

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