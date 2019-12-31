Колишня учасниця групи ВІА Гра Міша Романова засвітила принади без білизни прямо на камеру

Як повідомляє Politeka, кадрами дівчина поділилася в Instagram.

«Доброго ранку», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Міша Романова позує в кафе в білій облягає кофті. В один момент стає видно, що дівчина сидить на людях без білизни.

Уточнимо, що шанувальники Романової не змогли висловити свою думку про ідеальних формах співачки. Екс-ВІА Гра поділилася знімками в Сторіс.

Як повідомлялося рані, Міша Романова показала відверті фото. На нових професійних знімках артистка з'явилася в образі видатної актриси і знакової постаті свого часу.

Дівчина з'явилася на фото в образі легендарної Марлен Дітріх. Блондинка зважилася перевтілитися в діву 20-х років минулого століття. Так на знімках Міша красується в сміливих нарядах - глибокому горизонтальному декольте плаття-корсет, а також усіляких шовках і прозорих текстурах тканин.

Зрозуміло, без сигаретки у "Марлен" не обійшлося, так і кілька гордовито вираз обличчя відомої артистки Міша Романова програла на чорно-білих фото чудово.

Волосся Міші поклали класичної хвилею – зачіска дуже йде розкішну блондинку, зрозуміло, був присутній яскравий макіяж на обличчі - студійні фото, як і модель Романова дуже сподобалися публіці.

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