Примадонна в тузі і зберігає мовчання

Алла Пугачова страждає за померлою подругою, Галиною Волчек

Про це свідчить останній пост, зроблений в Instagram російською примадонною, пише Рoliteka.net.

Співачка зробила публікацію, дізнавшись про смерть подруги:

"Велика, рідна, близька, важко змиритися з тим,що не побачимо тебе більше не почуємо твій голос і сміх. Нехай наша любов буде з тобою на шляху до Господа.🙏🙏🙏", - написала Пугачова.

Незважаючи на новорічні свята, на сторінці співачки - повне затишшя: немає ні привітань, ні будь-яких інших відео і фотографій. Очевидно, артистці важко змиритися з горем.

Відомо, що для Алли Пугачової померлий художній керівник театру "Современник" була не просто подругою, але і навіть бабусею для її дітей. Шестирічні Ліза і Гаррі обожнювали Галину Волчек. Остання стала справжнім членом сім'ї примадонни.

Новина про смерть Волчек підкосила Пугачову. Прммадонна навіть не знайшла в собі сили прийти на похорони рідної людини.

Крім того, раптову смерть народної артистки Галини Волчек важко переносять і діти примадонни.

"Алла Пугачова розчавлена смертю Галини Волчек. Примадонна сильно захворіла і не змогла прийти на похорон кращої подруги. Двійнята співачки плачуть який день. Вони назвали худрука "Современника" бабусею Галею. Замок Максима Галкіна в Грязі занурився в траур", - було сказано в повідомленні, оприлюдненому в Telegram-каналі "НеМалахов".

Нагадаємо, Галина Волчек померла 26 грудня 2019 року у віці 86 років.

Шанувальники і зірки шоу-бізнесу були шоковані сумною звісткою.

Зокрема, світська левиця і телеведуча Ксения Собчак на своїй сторінці в Instagram написала наступне:

"Пішла Велика Людина. І всі слова зайві-їх буде багато, дуже багато, і всі будуть заслужені слова, а почуття не передати...", - написала зірка.

Нагадаємо також, що причиною смерті стали набряки головного мозку і легень. Вранці у Волчек почали відмовляти органи. До вечора актриси не стало.

Провести в останній шлях артистку прийшли десятки шанувальників, її колеги та учні, громадські та культурні діячі, серед яких відомі артисти.

Нагадаємо, померла зірка радянського кіно Галина Волчек: колеги повідомили саму страшну новину.

Як повідомляла Politeka, Волчек перед смертю розкрила правду про дітей Пугачової: спливла листування, про яку ніхто не знав.

Також Politeka писала, що смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плачуть за лаштунками.