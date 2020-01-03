Анна Семенович знову підкорила серця своїх фанатів зовнішнім виглядом

Російська артистка з'явилася в яскравому стильному, і, місцями відвертому вбранні перед публікою в мережі. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.

Російська співачка Анна Семенович позувала в фіолетового відтінку брючному костюмі під пояс і чорній, ймовірно, майці або боді. Остання, вигідно підкреслила видатні форми артистки:

«Як же я щаслива, від того, що всі новорічні свята я можу зустрічатися з моїм глядачем на концертах 🙏🎊 Я зі сцени бачу щасливі обличчя, які підспівують мої пісні ...», - підписала артистка нове фото.

До речі, свої реальні розміри співачка засвітила раніше на новорічному концерті - у рожевій шубці і чорній сукні. Як виявилося, її фігура в реальності зовсім не та "фігура", яку вона активно демонструє в соцмережах.

Здається, що артистка істотно розповніла і навіть чорне платтячко і аксесуари не змогли "прикрасити" її повноту.

Як би там не було, в мережі активно "пошуміли" на цю тему, але і зазначили, що різдвяні забарвлення - дуже до лиця пишногрудій артистці

Раніше ми повідомляли, Семенович оригінально привітала шанувальників з новим 2020-м роком. Співачка поділилася в Instagram роликом, зробленим із шматочків минулих відео. Так що артистка зібрала воєдино різні образи, які полюбилися їй рік. Правда, одна деталь все ж їх, безумовно, об'єднує - це розкішні форми красуні, що заполонили мільйони чоловічих сердець. В кадрі Семенович танцює, плавно і сексапільно рухаючись під музику.

Співачка привітала фанатів і повідомила, що хоче в новому році виконати свою мрію - побувати в Японії.

"Мої дорогі, з наступаючим вас Новим роком 🎄 Я не буду підводити підсумки, але поставлю для себе і для вас пару цілей на наступний 2020 рік ⭐️ Стати щасливішими, почати робити те, що давно відкладала на завтра, постаратися стати кращою версією себе, злітати в Японію 🤩 і рухатися тільки вперед у своїй професії 🍀 Нехай всі наші мрії збуваються і Життя в задоволення, буде нашою реальністю 🙏🏼 Люблю вас, мої хороші! Спасибі, що весь цей час зі мною ❤️ Веселого нам всім свята 🤪 і легкого стану здоров'я завтра вранці 😂😂😘 🤪🎉З Новим роком 🎉", - підписала ролик співачка.

Шанувальники залишилися в захваті від привітання зірки:

"Анна семенович Се*сбомбочка❤️"

"Бомбічеська. КРАСА НЕ ЗЕМНА🔥"

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