Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Попри те, що користувачі мережі активно обговорюють хвастощі зірки, її це не зупиняє, пише Politeka.net.

На цей раз балерина поділилася дуже відвертим відео.

Балерину знали тільки в одному бікіні на краю басейну, а груди вона прикрила руками.

"Ранковий Тайський бриз..🌴 Очима Оленки", - підписала даний ролик Волочкова.

Своїм провокаційним відео вона викликала шквал критики у свій бік, але були й ті, хто оцінив голі купання балерини.



"Фу який жах", "Воно не тоне", "Сахається тут по острову сама, з тітками, нескінченно просить їх фотографувати. Вже не знає, як ще оголитися, щоб хто-небудь звернув увагу. Зовні стала схожою на транса. І одяг повний треш!!!!", "Настя... Напевно такий кайф ??? Круто...", "Що млинці-коржі закрила?? показала би вже, хоч посміялися б над "красою", - писали передплатники балерини.

Раніше Волочкова поділилася знімком перед відльотом на відпочинок.

Вирядилась балерина досить строкато: хутряна шубка та сукня в підлогу, м'яко кажучи, не дуже доповнювали один одного. В руках артистка тримала букет білих троянд, а вінцем образу стали босоніжки, які вона воліла явно не по погоді.

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