Ані Лорак в 13 років переспала зі своїм продюсером Юрієм Фальосою

Юрій Фальоса, відомий український продюсер, став першим чоловіком у житті Ані Лорак (тоді ще Кароліною Куєк). Про це він розповів у програмі журналістам програми «ТСН. Особливе».

Більше того, вони були разом цілих 8 років. Колись сам Фалеса заявив, що їх перший постільний досвід у відносинах був, коли Ані виповнилося лише 13 років.

«Це було щось неправильне таке, спонтанне, тому що це було вперше... Це було не сказати, щоб сильно приємно... Бажання, яке протягом року тримається, воно виплеснулося, цього не можна розцінити з почуттями і відчуттями - оргазму. Це сталося, нарешті», – поділився продюсер.

Зазначимо, що в той час, на його слова ніхто не звертав уваги, і ця інформація умалчивалась в ЗМІ.

Сам Фальоса впевнений, що це сталося так рано, лише тому, що в 13 років Кароліна виглядала набагато старше свого віку, і не вважає себе розбещувачем малолітніх.

Після 8 років стосунків Ані Лорак пішла від дорослого продюсера, закохавшись у молодого футболіста, а в 2009 році вийшла заміж за турецького співробітника готелю Мурата Налчаджіоглу. З останнім вона розлучилася минулого року. Зараз співачка Ані Лорак живе в Москві (Росія) та виховує їх спільну доньку Софію.

Нагадаємо, що українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в білосніжному вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду.

«Красиво!!!», «Яка ви неймовірна 😻Настрій відмінний✨А у вас як?❤️», «Настрій вже відмінно так як побачила вашу фотографію. Просто неймовірно красива😻😻😻А як ваше?♥️», «Боже яка фотка класна😍 звідки стільки краси? Аааааааа ви ж в любвиии❤️😘 вам дуже йде любов Каролиш😘💋😍», «нереальна 😍 настрій у вас ?❤», «де вас так розірвали, Ані ? )».

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