Мода на одяг 1980-х років в якійсь мірі повернулася назад, але щоб було, якщо б повернулася мода на зачіски тих років

Цікаво, як би виглядали зірки, з зачісками 1980-х років.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі є однією з найсексуальніших жінок планети. З зачіскою 80-х зірка виглядає старше своїх років.

Супермодель Тайра Бенкс виглядає ефектно з пишним волоссям, пише sm-news. Знаменитість зачіска зовсім не зіпсувала.

Леонардо Ді Капріо з модною в ті роки пов'язкою на голові однозначно отримав "Оскар".

Актриса Блейк Лайвлі виглядає чудово завжди і зачіска цього не змінить.

Співачка Адель не йдуть кучерики з 80-х.

Леді Гага також вписалася б у вісімдесяті. Вона б точно була солісткою якої-небудь рок-групи.

Кеті Перрі дуже пасує нова зачіска.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі розповіла про невпевненість у собі.

Зірка, красою якої захоплюються мільйони, розповіла про свої комплекси. Як виявилося, знаменитість все життя бореться з низькою самооцінкою.

За словами артистки, вона вважає себе дивною, а іноді навіть смішною.

З низькою самооцінкою Джолі допомагають справлятися діти, які змушують відчувати себе кращою.

Раніше ми писали, що Леонардо Дікапріо зганьбився заплившою фігурою на пляжі.

На днях нові фото зірки «Титаніка» і «Острова проклятих» розкритикували в мережі. Так, шанувальниці відзначили, що Лео, який позує на знімках папарацці в самих лише плавках, мабуть, зовсім закинув спорт і виглядає недоглянутим.

В соцмережах на фан-сторінках актора були опубліковані фото з відпочинку ДіКапріо, де він не позував і не втягував живіт. На них можна помітити зайву вагу голлівудського секс-символу.

Раніше ми писали, що Адель після розлучення з чоловіком заявила - вона буде насолоджуватися життям. З метою придбати новий вид, жінка почала активно займатися пілатесом на спеціальному тренажері. Вже через кілька місяців вона вразила шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

На дні народження свого друга репера Дрейка Адель. з'явилася в чорному вельветовому платті, що демонструє її нову схудлу фігуру.

Нагадаємо, Ді Капріо гримасує на яхті з молодою подругою.

Як повідомляла Politeka, Одного разу в Голлівуді: Тарантіно розкрив «таємницю» фільму, де Дікапріо і Пітта просто не дізнатися.

Також Politeka писала, що Леонардо Ді Капріо і Бред Пітт кардинально змінилися для нового фільму, з'явилися фото.