Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася принадами у вбранні без білизни

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина опублікувала в Instagram.

Так, опублікованому знімку Горова позує в одному топі без білизни, з-під якого стирчать соски.

Уточнимо, що дівчина також опублікувала архівний знімок, на якому позує в білих шортах-велосипедках і білому топі. Однак шанувальники Горовий не змогли висловити свою думку про форми дівчата, оскільки знімки вона викинула в Stories.

Як повідомлялося раніше, ексдружина Потапа Ірина Горова, дочка Наталія і син Андрій на новорічних канікулах відпочивають за океаном.

Так на нових опублікованих кадрах в Instagram, мініатюрна брюнетка і мама двох дітей Ірина Горова позувала в компанії своїх сина та дочки. Компанія спрямовувалася на острів Бейнбридж, що знаходиться не так далеко від Вашингтона - в окрузі Китсэп.

На знімках компанія веселиться-посміхається і, схоже, всі ради поїздці. Одягнені всі по похідному - погода в штаті похмура.

Варто також зазначити, що молодший син Потапа і Горовий помітно подорослішав - хлопець дуже "витягнувся". Шанувальники оцінили такий "похід" сім'ї і написали всім її членам чимало компліментів.

До цього ми писали, що дочка українського репера Олексій Потапенко (Потап), Наталія Горова поділилася історією від якої кров холоне в жилах. Дівчина розмістила в Instagram пост з фото, на якому вона постала в темній кофті з принтом. Наталія сумно дивиться в екран ноутбука.

В пості падчерка Потапа розповіла, що щодня отримує багато повідомлень, багато з яких хороші, але бувають і ті, які носять протилежний характер.

Нагадаємо, дочка Потапа приголомшила сміливим чином на високих підборах

А ще Politeka писала, що Потап раптово заговорив про розставання з Каменських

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