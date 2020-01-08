Знаменитий актор Армен Джигарханян перестав впізнавати навіть найближчих людей

Про це в ефірі популярного російського шоу «Нехай говорять» розповіла колишня дружина артиста Віталіна Цимбалюк-Романівська.

Вона запевняє, що до такого важкого стану Джигарханяна просто «довели».

Актриса розповіла, що останнім часом її 84-річний колишній чоловік не впызнає навіть своїх рідних.

«Він не впізнає людей і не знає, що відбувається. Його довели до такого стану навмисне», - поскаржилася знаменитість.

Вона вважає, що ті, хто винен в нездужанні актора, домагаються його повернення до іншої колишньої дружини – Тетяни Власової. Актриса впевнена, що Джигарханяна у неї «забрали» заради того, щоб заволодіти його багатством.

Сама ж Власова, за законами жанру, в усьому звинувачує Цимбалюк-Романівську.

Зазначимо, що у Джигарханяна вже давно спостерігаються серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, у кінці минулого року його терміново госпіталізували. Ввечері 14 листопада стало відомо, що актора доставили в московську лікарню у вкрай важкому стані. Він знаходився в реанімації.

Наголошується, що у артиста загострилися хронічні захворювання на тлі затяжної пневмонії. Він знаходиться під постійним наглядом лікарів.

Зазначалося, що у артиста проблеми з серцем.

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Джигарханяну нібито встановили складний кардіостимулятор останнього покоління. Повідомлялося, що операція пройшла успішно і зараз актор знаходиться в свідомості. Тим не менш, його стан оцінюється як стабільно важкий – у артиста спостерігається складна форма аритмії.

Проте актор Марк Рудінштейн спростував інформацію про те, що Джигарханян переніс операцію.

Крім того, навесні 2018 року в ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що Джигарханян знаходиться в критичному стані після перенесеного інфаркту, але такі заяви не отримали офіційного підтвердження. Незважаючи на проблеми з високим тиском, актор намагався не пропускати жодного збору акторів.

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