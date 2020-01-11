42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як вони з сином відпочивають в Підмосков'ї

Як передає Politeka.net, Чехова виклала фото в своєму мікроблозі в Instagram. На них вона разом з 7-річним сином Соломоном та їхнім домашнім улюбленцем собачкою по кличці Картопелька. Сім'я гуляє на свіжому повітрі на території одного із заміських підмосковних готелів.

На Анфісі синя шапка-вушанка, довге дуте пальто темно-зеленого кольору, чорні штани та сірі черевики. На хлопчикові яскрава синя курточка, під якою чорна дута жилетка, в'язана шапочка сірого кольору, темні штани і такого ж відтінку чобітки.

"Судячи по фото, як ніби я з Монблану не їхала☺️ А насправді, я в Підмосков'ї, в моєму улюбленому готелі... 🥰 Тут гарячі басейни під відкритим небом, шикарні будиночки, купа дитячих і дорослих розваг, смачна їжа і найсвіжіше повітря!", - підписала кадри Чехова.

Примітно, що шанувальники знаменитості більше звернули увагу на тварину, ніж на дитину. Французький бульдог Картопелька розчулив усіх. Деякі навіть переживали за песика, чи не холодно йому.

Також, на думку користувачів мережі, Анфісі слід було б просто погуляти з дитиною і не влаштовувати фотосесію.

"Красень, у модній кофті😍"

"Яка серйозна собака😮"

"А у Картофаниії такий модний жакетик з совою👏"

"Навіщо фоткати кожну секунду своєї прогулянки?? Погуляйте спокійно з дитиною"

"Чудові фотографії"

"І Картопелька відпочиває 🤗"

"Там це свіже повітря дуже псують очисні споруди. Які смердять на весь цей красивий парк"

"Шкода,що Картопля мерзне,немає у неї комбінезона😰"

"Нарешті сім'я! Картоха супер - пупер! Солик - красень!🎉🎊"

Раніше ми повідомляли, Чехова після нового року встигла побувати на французькому гірськолижному курорті Шамоні. Ведуча, судячи з фото, приїхала туди не на лижах кататися, а, як вона сама писала "напитися шампанського і наїстися страв". Так, вона поділилася кадром, на якому постала в напівголому вигляді. Зокрема, з одягу на ній були тільки трусики тілесного кольору, що здається, ніби їх і немає зовсім, і пухова ковдра, в яку вона загорнулася.

У такому пікантному вигляді Анфіса вийшла на балкон готеля - те, що навколо засніжені вершини і, звичайно, мороз, їй до лампочки. Чехова назвала таку розвагу "постільним слаломом".

Нагадаємо, Чехова приголомшила фото з величезним і волохатим.

А ще Politeka писала, що розкішна Чехова влаштувала гарячу фотосесію на дюнах.